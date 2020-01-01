Телефонные террористы сообщили об угрозе взрыва в Пермской краевой клинической больнице Сигналы о минировании также получили в трёх школах краевого центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня в оперативные службы Перми поступили анонимные сигналы о заложенных взрывных устройствах в зданиях краевой клинической больницы, а также в школах №3, 7 и 12. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза региона.

В ведомстве проинформировали, что были приняты все меры для обеспечения общественной безопасности, проведена проверка на территории объектов, угроз не обнаружено.

В министерстве добавили, что заведомо ложные сигналы о готовящихся терактах являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

Напомним, 20 декабря из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуация прошла в Пермском политехе. А 21 декабря в оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании школ №2 и 12.

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