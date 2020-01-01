Елена Синица Взрывных устройств в пермских школах №2 и 12 не обнаружено Оперативным службам дан отбой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают в краевом минтербезе, взрывных устройств в пермских школах №2 и 12 не обнаружено.

Сейчас всем оперативным службам дан отбой.





Напомним, сегодня утром в оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании этих школ. Все учащиеся и персонал учебных заведений были эвакуированы.

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