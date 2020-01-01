Елена Синица
Взрывных устройств в пермских школах №2 и 12 не обнаружено
Оперативным службам дан отбой
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Как сообщают в краевом минтербезе, взрывных устройств в пермских школах №2 и 12 не обнаружено.
Сейчас всем оперативным службам дан отбой.
Напомним, сегодня утром в оперативные службы города поступили анонимные сообщения о минировании этих школ. Все учащиеся и персонал учебных заведений были эвакуированы.
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