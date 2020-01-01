Елена Синица Краевой минздрав ожидает нового пика заболеваемости COVID-19 в конце января Также возможен завоз нового штамма «омикрон» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новый пик заболеваемости коронавирусом в Прикамье ожидается в конце января. Об этом сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень на заседании правительства 29 декабря.

«Призываю всех пройти вакцинацию. С учётом того, что мы действительно ожидаем повышения заболеваемости, возможно, завоз нового штамма в конце января — начале февраля», — сказала Крутень.





Она также добавила, что в праздничные дни продолжат работать мобильные пункты вакцинации. Также в праздники переболевшие коронавирусом смогут пройти углублённую диспансеризацию.

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