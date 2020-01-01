В Перми мобильные пункты вакцинации не будут работать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января В минздраве рассказали о работе прививочных кабинетов на две недели вперёд Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минздрав Прикамья сообщил о режиме работы в Перми мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа в последнюю неделю этого года и на январских каникулах.

Так, мобильный прививочный пункт в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) будет открыт 28–30 декабря, а также 3, 6 и 9 января с 11:00 до 17:00.

В ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) привиться можно 27–30 декабря с 15:00 до 18:00, а также 3–6 января с 12:00 до 18:00.

На «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) поставить вакцину приглашают 27–30 декабря с 11:00 до 17:00, 3–6, 8, 9 января с 10:00 до 17:00.

В ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж) пункт заработает уже в новом году — 3, 4, 5 и 8 января с 11:00 до 16:00.

Как уточняет ВЕТТА, в мобильных пунктах вакцинации все желающие могут поставить прививку от коронавируса («Спутник V» и «Спутник Лайт»), а также от гриппа. Для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

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