Елена Синица Минздрав представил график работы поликлиник в новогодние праздники В эти дни будет ежедневно дежурить 237 бригад скорой помощи Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 29 декабря, состоялось заседание краевого правительства. В рамках заседания министр здравоохранения Анастасия Крутень рассказала о готовности медорганизаций к новогодним праздникам.

По словам Крутень, режим работы медицинских организаций в новогодние праздники определён исходя из эпидситуации с COVID-19 в Прикамье.





Стационары больниц будут принимать и лечить пациентов круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, санавиация и экстренная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников. В частности, ежедневно будет дежурить 237 бригад скорой помощи и 10 врачей санавиации. Службы медицины катастроф будут работать в режиме повышенной готовности.





Что касается поликлиник, то с 31 декабря по 9 января круглосуточно будут работать службы неотложной помощи. А 3, 4, 5 и 8 января будут вести приём пациентов дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи. Попасть на приём в эти дни можно с 08:00 до 18:00. Кроме того, в эти же дни будет проводиться углублённая диспансеризация для лиц, перенёсших COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.