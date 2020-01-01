Елена Синица
В Пермском классическом университете эвакуировали людей
Сейчас ожидается приезд спецслужб
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
В Пермском классическом университете эвакуировали людей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы все, находящиеся в учебном корпусе 4», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас ожидается приезд спецслужб для дальнейших действий.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть