Елена Синица В Пермском классическом университете эвакуировали людей Сейчас ожидается приезд спецслужб Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете эвакуировали людей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы все, находящиеся в учебном корпусе 4», — говорится в сообщении пресс-службы.





Сейчас ожидается приезд спецслужб для дальнейших действий.





Напомним, ранее прошли эвакуации в Пермском политехе , школах №12, и 2.

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