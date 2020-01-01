Отстраненные от работы непривитые сотрудники промышленных предприятий Перми подают в суд Иски готовят рабочие «Машиностроителя» и Пермского порохового завода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работники завода «Машиностроитель» и Пермского порохового завода, отстранённые от работы из-за отсутствия сертификатов о вакцинации от коронавируса, подают в суды на работодателей. Об этом в соцсетях написала пермская активистка Людмила Елтышева.

Напомним, 2 декабря около сотни сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми не были допущены на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. К проходным пришлось вызывать полицию, вход на предприятие оцепила охрана.

Около 40 человек были остранены от работы на Пермском пороховом заводе.

В администрациях предприятий ссылаются на постановление регионального управления Роспотребнадзора, которое обязало до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в постановлении о профилактических прививках от COVID-19.

«В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, работодатель вправе принимать меры, направленные на отстранение от работы сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, но не вакцинированных против COVID-19», — подтвердили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что в начале декабря в Чайковском суд признал законным отстранение от работы сотрудника, отказавшегося делать прививку от ковида.

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