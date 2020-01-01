В Чайковском суд признал законным отстранение от работы сотрудника, отказавшегося делать прививку от ковида Решение пока не вступило в законную силу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Чайковском Пермского края городской суд отказал в удовлетворении иска сотруднику, отстраненному администрацией предприятия от работы за отказ пройти вакцинацию от коронавируса, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец посчитал действия работодателя незаконными и дискриминационными, потребовал отменить приказ об отстранении его от работы и компенсировать убытки за вынужденный простой. Однако суд работника не поддержал.

Отказывая в удовлетворении его требований, судья заявил, что при вынесении главным санитарным врачом субъекта соответствующего постановления, вакцинация от коронавирусной инфекции становится обязательной, и работники, отказывающиеся от вакцинации и не имеющие медицинских противопоказаний, подлежат отстранению от работы.

Решение в законную силу пока не вступило.

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