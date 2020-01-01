На пермский завод «Машиностроитель» не пускают непривитых сотрудников К проходным предприятия вызвали полицию Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Сегодня, 2 декабря, около сотни сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми не были допущены на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает 59.ru.

К проходным пришлось вызывать полицию, вход на предприятие оцепила охрана.

Как пояснил изданию начальник управления маркетинга и сбыта завода «Машиностроитель» Дмитрий Ломаев, таким образом руководство предприятия исполняет приказ главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации определённых групп населения.

Роспотребнадзор обязал до 1 декабря привить 80% сотрудников предприятий и организаций отраслей, которые указаны в постановлении о профилактических прививках от COVID-19.

«С момента издания постановления от 13 июля 2021 года работодатель, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, вправе принимать меры, направленные на отстранение от работы сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, но не вакцинированных против COVID-19», — подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее об отстранении невакцинированных сотрудников от работы без сохранения заработной платы с 1 декабря заявили в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в холдинг «Мотовилихинские заводы»). Соответствующий приказ подписал и. о. директора предприятия Виктор Калинин.





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