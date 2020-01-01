Пермское предприятие объявило об отстранении от работы непривитых сотрудников Исключение составят работники, имеющие медотвод Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Невакцинированные сотрудники ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в холдинг «Мотовилихинские заводы») с 1 декабря будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Соответствующий приказ подписал и. о. директора предприятия Виктор Калинин. Об этом сообщает ВЕТТА.

При этом руководство ЗАО ссылается на статью 76 Трудового кодекса РФ.

Для допуска к работе от сотрудников потребуется либо справка о пройденной иммунизации от коронавируса, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания для прохождения вакцинации от COVID-19.

Ограничения будут действовать до окончания неблагополучной эпидситуации.

Напомним, сотрудники промышленных предприятий включены Роспотребнадзором в список тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

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