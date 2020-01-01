Дмитрий Галиханов назначен замглавы Перми по вопросам благоустройства С июля он был исполняющим обязанности заместителя мэра Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дмитрий Галиханов утверждён в должности заместителя главы Перми по вопросам благоустройства. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

С 1 июля Галиханов работал на посту заместителя мэра в статусе исполняющего обязанности. До этого руководил МКУ «Благоустройство Дзержинского района Перми».

Ранее должность замглавы городской администрации по вопросам благоустройства занимал Анатолий Дашкевич. Однако срок его контракта истёк 29 марта 2021 года. Дашкевич принял решение покинуть муниципальную службу.

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