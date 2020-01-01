Елена Синица За четыре дня от гололёда в Перми пострадало 57 человек Большинство — в воскресенье, 5 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2 по 5 декабря по причине травм от гололёда за скорой помощью обратилось 57 пермяков. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

При этом 2, 3 и 4 декабря за помощью обращалось по семь человек, а 5 декабря — 36.





В МЧС предупреждали о гололёде из-за похолодания 5 декабря. Участникам дорожного движения рекомендовали быть осторожными. И снова прогнозируется сильный гололёд из-за новой оттепели в середине недели.

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