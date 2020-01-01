Неделя в Прикамье начнётся с похолодания, а закончится оттепелью В понедельник температура может опуститься до −29 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на этой неделе ожидается контрастная погода. Начнётся она с арктического вторжения, а закончится новой оттепелью и снегопадами. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник температура воздуха в течение суток составит −17…−22°C, в северных районах — до −27°C.

Во вторник ночью похолодает до −29°C, днём будет −15…−20°C.

В среду в крае начнётся резкое потепление. Днём будет 0…−5°C.

В четверг воздух будет прогреваться даже до слабоположительных значений.

В выходные, по предварительным прогнозам, в Пермском крае ожидается новое похолодание.

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