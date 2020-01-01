В МЧС предупредили о гололёде из-за похолодания 5 декабря Участникам дорожного движения рекомендовали быть осторожными Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС предупредили жителей о сложных погодных условиях в Пермском крае в воскресенье, 5 декабря.

По прогнозам синоптиков, в регионе ночью ожидаются мокрый снег и дождь с ветром до 17 м/с, днём небольшой снег с юго-западным ветром до 12 м/с. Температура воздуха —6…—1°, местами по северу —15…—10°. На дорогах — гололёд.

Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП и заторов на дорогах, сбои в работе общественного транспорта и просят участников движения быть осторожными.

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