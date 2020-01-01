Елена Синица В Прикамье проведено почти 3,7 млн исследований на COVID-19 На этой неделе в среднем в сутки проводилось 8,5 тыс. исследований Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 4 декабря, в Пермском крае проведено 3,688 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Как уточняют в ведомстве, за прошедшую неделю в среднем проводилось 8,5 тыс. исследований в день. В частности, за прошедшие сутки было сделано 10 170 ПЦР-исследований.





Напомним, ранее также сообщалось, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Такое решение было принято из-за особенностей нового омикрон-штамма коронавируса.

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