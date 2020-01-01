Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов Такое решение было принято из-за особенностей нового омикрон-штамма коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский Роспотребнадзор сокращает с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-теста на коронавирус, необходимого для посещения общественных мест. такое решение было принято из-за особенностей омикрон-штамма, который пока в России не выявлен, сообщила главы ведомства Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники в РФ, так как за рубежом существует риск заразиться новой инфекцией. «

Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма и есть риск остаться где-то на определенно долгий срок по решению той или иной страны», — отметила Попова

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