Елена Синица В Прикамье выявлено 693 новых случая заражения COVID-19 Умерло ещё 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 693 новых случая COVID-19.

Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 286 пациентов. Из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 674 человека, умерло — 28. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 144 236. За сутки в регионе проведено 10 170 ПЦР-исследований на коронавирус.





Сейчас в регионе развёрнуто 3,8 тыс. «ковидных» коек. Из них занято 2622. Доля свободного коечного фонда составляет 31%.





По состоянию на утро 5 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 077 092 человека. При этом 837 656 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.