Проект крытого спорткомплекса в экстрим-парке Перми прошёл госэкспертизу Строительство комплекса началось в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз корпуса экстрим-парка

Администрация Перми

Управление госэкспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проект обустройства территории экстрим-парк на ул. Екатерининской в Дзержинском районе Перми.

Проектом предусмотрено строительство крытого отапливаемого спорткомплекса с залами для занятий физкультурой, раздевалками, медкабинетом и кафе. Кровля комплекса будет использоваться также как сцена при проведении мероприятий.

Строительство комплекса в экстрим-парке началось в 2019 году. Здание должно было быть построено в июле 2020 года, но объект до сих пор не сдан в строй из-за отсутствия разрешения на строительство. Летом 2021 года заказчика работ оштрафовали на 510 тыс. руб.

Застройщиком является МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Проектную документацию разработали в ООО «РОСМАШ».

Экстрим-парк в Перми был открыт в 2009 году как аналог Louisville Extreme Park города-побратима Луисвилля американского штата Кентукки. Бетонная площадка предназначена для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах и агрессив-роликах. Ежегодно здесь проходят рейтинговые соревнования по прыжкам в высоту на двухколесных велосипедах.

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