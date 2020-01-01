Мария Сыропятова Продажа УДС «Молот» вновь откладывается УФАС рассмотрит жалобу 9 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В УФАС по Пермскому краю подана жалоба на торги по продаже УДС «Молот». Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого УФАС. На этом основании торги были приостановлены, рассмотрение жалобы запланировано на 9 декабря 2021 года.

Источник, знакомый с ситуацией, предположил, что действия заявителя направлены на затягивание процедуры продажи. «Пока примерно на неделю», — прокомментировал ситуацию источник.

Напомним, продажа УДС «Молот» откладывается не в первый раз: в октябре 2021 года физлицо уже подавало жалобу на порядок проведения торгов. В УФАС по Пермскому краю тогда посчитали её необоснованной и возобновили торги. В четверг, 2 декабря, стало известно, что КРПК направила заявку на покупку УДС «Молот» за 284,375 млн руб. Это была минимальная цена, за которую краевые власти могли выкупить спортивный объект.

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