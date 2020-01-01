Елена Синица «РЖДстрой» ищет разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка Работы оценили в 52,7 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

АО «РЖДстрой» объявило конкурс по поиску разработчика художественного оформления нового пермского зоопарка. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 52,7 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать не менее двух вариантов концепции художественного оформления объектов экспозиций и интерьеров зон. Всего на территории планируется создать пять зон: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Страна обезьян и тропический рай».





Разработанную концепцию должны будут согласовать с краевым минкультом и зоологами.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября. Срок выполнения работ — 25 января 2022 года.





Напомним, ранее сообщалось, что в новый зоопарк животных начнут перевозить в сентябре 2022 года.





Строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКС Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.





В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.

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