В центре Перми закрылось бистро «Культ завтраков» Причина закрытия — ввод антиковидных ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

Бистро "Культ завтраков"

Мария Сыропятова

В Перми прекратило работу бистро «Культ завтраков» (ул. Сибирская, 8). Причина закрытия — ввод антиковидных ограничений и начало работы заведений по QR-кодам, сообщает издание «Текст».

Напомним, что с 25 октября 2021 года предъявление QR-кода стало обязательным при посещении любого заведения общественного питания. Рестораторы практически сразу стали говорить о том, что эта новация пагубно отразится на индустрии общепита. В частности, приведёт к сокращению числа кафе и ресторанов в Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал о закрытии с 1 декабря чайной кондитерской «Грибушин».

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