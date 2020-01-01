Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Синица Нет кода — нет входа Какие новые ограничения введены в Пермском крае и как на них реагирует бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пермский край переживает очередной виток борьбы с коронавирусом: регион вошёл в число самых неблагополучных в России в эпидемиологическом отношении. Региональный оперштаб принял новые срочные меры.

Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, эпидемическая ситуация в крае беспрецедентно сложная. Если на пике эпидемии в 2020 году регистрировалось до 7000 первичных обращений к врачу в сутки, то сейчас их вдвое больше — до 14 тыс.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:

— То, что происходит в нашем крае, — это настоящее бедствие, настоящая эпидемия, настоящая война. Мы не ожидаем скорого снижения количества заболевших. Инфекция распространяется с невероятной скоростью. Болезнь не та, что в прошлом году, совершенно другая клиническая картина — уже нет потери вкуса и обоняния, зато очень высокая кислородная зависимость. Мы открываем новые ковидные койки, занимаем коридоры и рекреации, обсуждаем возможность открытия ковидных коек в наркологических и психиатрических диспансерах.

По словам министра здравоохранения, прививки остаются единственным по-настоящему действенным способом противодействия инфекции. На сегодняшний день 95% людей, находящихся с ковидом в больницах, — непривитые. В Краснокамске в специализированном больничном отделении для беременных, больных ковидом, находится 100 женщин, и четыре беременные женщины уже погибли. Анастасия Крутень очень советует прививаться до начала беременности.

В настоящее время в Пермском крае достаточно вакцины — около 350 тыс. доз, и есть возможность ставить до 10 тыс. доз в день. По данным пермского минздрава, самая эффективная вакцина — «Спутник V», после неё ковидом заболевают 3% привитых, после «КовиВака» — 4%, после «ЭпиВакКороны» — 7%.

Начиная с 4 октября в Пермском крае действует система QR-кодов: при посещении театров, кинотеатров, спортивных соревнований и фитнес-клубов необходимо предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесённой в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции.

С 25 октября вводятся новые меры.

Две недели, с 25 октября до 7 ноября, объявляются нерабочими. Руководителям предприятий и учреждений предлагается определить, кто из сотрудников остро необходим на рабочем месте, остальные должны быть отпущены по домам с сохранением заработной платы.

Доступ на массовые культурные и спортивные мероприятия осуществляется только по предъявлении QR-кода о перенесённой инфекции или полной вакцинации, а также паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Результаты ПЦР-теста для доступа отменяются.

Вводится доступ по QR-кодам в учреждения общепита, торговые и торгово-развлекательные центры. При этом в торговых центрах код будет проверяться только в момент совершения покупки или получения услуги. Вход на территорию ТЦ и ТРК будет свободным: это сделано, в частности, для того, чтобы люди могли вакцинироваться в размещённых на территории комплексов мобильных пунктах вакцинации.

Требование о предъявлении QR-кодов не распространяется на граждан до 18 лет, но им стоит иметь при себе паспорт для того, чтобы можно было удостовериться в их возрасте.

Обсуждается введение полной самоизоляции с 30 октября для тех, кто не привит или не переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Решение будет принято в ближайшие дни.

При этом для бизнеса не предусмотрены компенсации из-за введения ограниченного доступа посетителей: компенсационные меры предусмотрены только в случае закрытия бизнеса, а сейчас все культурно-развлекательные учреждения, торговые и сервисные предприятия будут работать в обычном режиме.

Проще отказаться

Между тем бизнес переносит нововведения вовсе не безболезненно. Представители фитнес-индустрии отмечают, что, начиная с анонса введения QR-кодов, их прибыль упала на 50%, рестораторы готовятся влезть в долги или же вовсе закрыться, и лишь театры и концертные организации относятся к нововведению спокойно.

Уже с 30 сентября в фитнес-клуб «Спортхолл» стали поступать вопросы от посетителей: как посещать клуб, если нет QR-кода, и как вернуть денежные средства за ранее оплаченные абонементы. С этого же дня выручка упала в пять раз, и это ещё до начала действия указа, рассказывает директор «Спортхолла» Алексей Медведев.

Введение ограничений в начале фитнес-сезона привело к падению выручки и массовым требованиям клиентов вернуть деньги, а не к стимулированию населения вакцинироваться, считает Медведев.

Алексей Медведев, директор СК «Спортхолл»:

— Фитнес не является услугой первой необходимости, людям проще отказаться от занятий, и это не предположение, а опыт регионов. Подобные меры были введены летом, и как результат — падение посещаемости и объёма продаж на 90%. Как так получилось, что в индустрии здоровья, в частности в фитнес-клубах, ввели жёсткие ограничения, а переполненные автобусы продолжают ездить, мне непонятно.

Предъявление QR-кодов не считают эффективной мерой стимулирования прививочной кампании и в GO! Fitness. Большинство приходящих в клуб имеют QR-коды, а те, у кого их нет, просят заморозить карты и не планируют прививаться. Они готовы не посещать зал всё время, пока будут действовать ограничения, говорят в фитнес-клубе.

«В сложившейся ситуации тех, кто привит, стимулировать не к чему; а кто нет — те не видят проблемы в том, чтобы какое-то время не посещать фитнес, это же не услуга первой необходимости. В данном случае несёт потери клуб: постоянные издержки не меняются даже при снизившейся посещаемости. Заморозка карт влечёт к недополучению денег в перспективе. Затраты те же, доходная часть снижается. В клубе продажи встали от слова «совсем», — поясняют в GO! Fitness.

Такая мера борьбы с коронавирусом, как введение QR-кодов, себя не оправдывает, поддерживает коллег управляющая фитнес-клубом X-Fit Ольга Оборина. По её словам, QR-коды налагают огромную нагрузку на бизнес, нервируют людей, но не приносят ожидаемой пользы. Она также отмечает, что фитнес-клубы являются одним из самых безопасных в эпидемиологическом плане мест.

Ольга Оборина, управляющая фитнес-клубом X-Fit:

— …прежде всего потому, что мы соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора о социальном дистанцировании и расстановке тренажёров, ношении средств личной гигиены и санитарной обработке помещений и оборудования. Второй, ещё более важный момент: если человек заболевает или чувствует недомогание, он не идёт тренироваться, а это значит, что контакт с больными сводится практически к нулю. Именно поэтому жёсткие ограничения по отношению к сфере услуг считаю чрезмерными.

Залезть в долги и закрыться

Затея введения QR-кодов для посещения общепита ни к чему хорошему не приведёт, считает ресторатор Вадим Яхнин.

Вадим Яхнин, ресторатор (Les Marches, «Монтенегро», «Дунай», Mekong):

— Это уже доказал опыт Москвы, причём там эксперимент проводился в летнее время, когда были открыты летние кафе и веранды, и его быстро свернули из-за риска потери рабочих мест в отрасли, поскольку заполняемость заведений упала до 10—15%.

Люди активно заражаются в общественном транспорте, учреждениях образования, трудовых коллективах и семьях, а ограничения на контакты в этих сферах вводить, по всей видимости, никто не собирается. Если введут QR-коды для вакцинированных, то пара месяцев — и многие рестораторы залезут в долги или закроются. Если вообще и имеет смысл вводить QR-коды для вакцинированных, то нужно вводить их везде.

Польза — в безопасности и здоровье

Гораздо более лояльны к нововведению учреждения культуры. Это понятно: до введения QR-кодов театральные и концертные залы было разрешено заполнять лишь на 50%, а с момента введения «кодов доступа» разрешили 100%-ную заполняемость. Руководители театров и концертных организаций рассчитывали, что количество зрителей с QR-кодами превысит 50% заполнения зала.

Реальность не совсем совпала с ожиданиями. По словам Аллы Платоновой, директора по развитию Пермского театра оперы и балета, за две недели после введения QR-кодов было возвращено по месту продажи 816 билетов на сумму 668 470 руб., а заполняемость зала не намного превысила ту, что была разрешена до «куаров»: средняя заполняемость составила 52%. Кроме того, театр понёс дополнительные расходы, поскольку были наняты три новых контролёра для ускорения процедуры проверки кодов на входе.

Алла Платонова считает, что весомый плюс нововведения — в безопасности для зрителей, но сожалеет, что между объявлением о скором введении QR-кодов (29 сентября) и началом действия этой меры (4 октября) прошло слишком мало времени, организации и зрители не успели подготовиться.

С ней полностью согласна заместитель директора Пермской краевой филармонии по маркетингу Ольга Артемьева. По её словам, новая мера — «большой плюс с точки зрения безопасности и здоровья». Руководство филармонии считает, что начало «эпохи куаров» прошло для концертной организации достаточно безболезненно. Волна сдачи билетов пришлась на первую неделю после введения кодов, однако билеты сдавали не так активно, как боялись в филармонии, а сейчас сдача билетов вообще сошла на нет. Как и Театр оперы и балета, филармония была вынуждена увеличить количество контролёров, а увеличения количества зрителей не произошло: оно по-прежнему находится в районе 50% от общего числа мест в залах. Даже на концерты фестиваля Дениса Мацуева (7—11 октября) удалось продать лишь около 60% билетов, поскольку фестиваль пришёлся на первые дни после введения QR-кодов.

Однако, по мнению Ольги Артемьевой, сейчас количество зрителей на популярные концерты будет постепенно расти, поскольку аудитория адаптируется к новой мере и люди более активно проходят вакцинацию.

Исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин согласен с коллегами в том, что основной вал возврата билетов уже прошёл: после объявления о введении QR-кодов в кассы Театра-Театра возвращали по 100—120 билетов в день, а 18 октября вернули 37 билетов. Театр принимает билеты даже задним числом, уже после того, как спектакль прошёл: «Мы стараемся идти навстречу зрителям», — говорит Егор Мухин.

По его мнению, QR-коды — это позитивное нововведение, потому что оно даёт зрителю чувство безопасности и защищённости; в театры начинают ходить те, кто раньше опасался бывать в людных местах. В то же время директор признаёт, что QR-код — это дискриминационная мера, которая не даёт части зрителей возможности попасть на спектакль или концерт.

Как и другие театры, Театр-Театр понёс дополнительные расходы: на смены выходит дополнительно от четырёх до шести контролёров, в зависимости от количества проданных на спектакль билетов. Зрители отмечают, что в этом театре никогда нет очередей на входе.

Сейчас зал Театра-Театра заполняется по-разному: на хиты вроде «Винила» и Jesus Christ Superstar продаётся от 70 до 90% мест в зале, а на спектакль «Чужой ребёнок» продано всего 40% билетов. По мнению Егора Мухина, самое сложное время для театров будет в начале ноября, а в декабре залы будут заполнены, потому что количество вакцинированных зрителей растёт.

Оплата по коду

Участники рынка прогнозируют, что введение с 25 октября QR-кодов для доступа в торговые и торгово-развлекательные центры принесёт потери для арендаторов площадей в ТРК как минимум на 50% от всей выручки.

По мнению финансового директора управляющей компании ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, введение QR-кодов никак не связано с попыткой остановить распространение коронавирусной инфекции. На снижение заболеваемости влияет работа с поликлиниками, обеспечение их кислородом и работа с населением, считает Медведева.

Марина Медведева, финансовый директор управляющей компании ГК «РИАЛ»:

— Я прекрасно помню, что, когда ещё была эпидемия холеры, каждый день по улицам ездил громкоговоритель и объяснял: «Граждане, мойте руки 25 раз в день, при малейшем проявлении тошноты, диареи вы должны обратиться к врачу». Вот это была борьба с эпидемией, а то, что мы сейчас делаем, это просто создание видимости деятельности.

Почему-то при входе в общественный транспорт, в школы мы не спрашиваем QR-код, а вот при входе именно в торговые центры спрашиваем. Только потому, что мы должны закрыть какую-то деятельность. Попробуйте вы закрыть общественный транспорт — и будет общественное возмущение.

По словам Марины Медведевой, выручка арендаторов упадёт минимум на 50%, соответственно, на столько же — выручка арендодателей.

Впрочем, есть, по мнению Марины Медведевой, и положительные стороны в нововведениях: «Зато наши законодатели отменяют все налоги на имущество для ТЦ, очень вовремя. Я оптимист и считаю, что нам всё это осталось потерпеть три—пять месяцев, заработать коллективный иммунитет и спокойно ходить везде».

Потери прибыли и трафика будут однозначно на уровне 40—50%, соглашается директор ООО «Управление недвижимостью «ЭКС» Елена Жданова. Она считает, что новые ограничительные меры направлены не на снижение заболеваемости, а на стимулирование людей к вакцинации.

Елена Жданова, директор ООО «Управление недвижимостью «ЭКС»:

— Насколько это сработает, есть сомнения, зная отношение нашего народа к любому давлению. Какая-то часть пойдёт и привьётся, но это (введение QR-кодов для доступа в ТЦ и ТРК. — Ред.) в большей степени ударит по бизнесу, чем приведёт к нужному результату. Выхлоп будет не столь велик, сколь велики будут потери.

Обращаться к губернатору с просьбой смягчить меры, продолжает Елена Жданова, в ТРК «Семья» пока не планируют. Если ситуация затянется, «будем искать способы снижения давления и другие варианты работы».

Наращиваем темпы

По данным онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, треть жителей Прикамья (32%) в целом поддерживает инициативу властей по введению QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. Сторонники меры уверены, что она улучшит эпидемиологическую ситуацию в регионе. Против нововведения высказались 57%, а 11% затруднились с ответом.

Тем не менее темпы вакцинации показывают действенность нововведения: люди активно идут прививаться.

В целом, по данным на 18 октября, в регионе первым компонентом привиты более 818,4 тыс. жителей, из них 653,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации — им введены первый и второй компоненты вакцины.

Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, — жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали 228,2 тыс. человек из этой группы риска.

По данным на 18 октября, первым компонентом привиты почти 103,8 тыс. работников промышленных предприятий, 48,4 тыс. представителей сферы образования и порядка 44,9 тыс. медицинских работников, в том числе волонтёров.

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