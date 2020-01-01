Дептранс Перми уменьшил экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Согласно новым расчётам себестоимость поездки составила 36 рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 12 ноября, на заседании круглого стола с участием представителей мэрии и депутатов Пермской городской думы департамент транспорта представил методику расчёта тарифа на перевозку пассажиров и оплату багажа с учётом поправок, внесённых на думском комитете по экономическому развитию. Из формулы расчётов были убраны расходы на управление и контроль транспортного обслуживания. В результате себестоимость поездки снизилась с 37 до 36 руб.

Всего же расходы на работу выходящих на линию ежедневно 717 автобусов и 90 трамваев составляют в Перми 6,6 млрд руб. в год. Из них 1,6 млрд руб. тратится на обновление подвижного состава, на зарплату водителям уходит 1,4 млрд руб., столько же — на общехозяйственные расходы.

Расходы на электроэнергию и топливо оцениваются в 1 млрд руб. Ремонт и техобслуживание транспорта обходится в 913 млн руб. На содержание трамвайной инфраструктуры тратится 166 млн руб.

Как заявили чиновники, предложенная стоимость разовой поездки (36 руб.) является максимальной и может быть снижена. Кроме того, предполагается, что новое тарифное меню позволит существенно экономить при регулярном использовании транспорта.

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