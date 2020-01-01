Елена Синица Дептранс Перми представил новую методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте В её основе — деление затрат на организацию перевозок пассажиров на пассажиропоток за прошлый год Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 9 ноября, состоялось заседание комитета Пермской городской думы по экономическому развитию. В рамках заседания начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин представил новую методику расчёта стоимости проезда в общественном транспорте.

По словам Анатолия Путина, ранее утверждённая методика не позволяет рассчитать экономически обоснованный тариф. Он отметил, что 28 октября суд признал недействительным единый тариф на проезд в общественном транспорте Перми.

Согласно новой методике, расчёт тарифа предлагается производить путём деления затрат на организацию перевозок пассажиров на пассажиропоток за предшествующий календарный год.

При этом Контрольно-счётная палата предложила исключить из формулы расчёта затраты на оплату работы МКУ «Гортранс» по управлению и контролю транспортного обслуживания населения.

Депутаты поддержали это предложение.

Анатолий Путин отметил, что такое решение определённо позволит снизить расчётный тариф. Позднее дептранс более детально представит расходы, которые войдут в расчёт.

Начальник ведомства также добавил, что в планах привлекать больший пассажиропоток.

«Мы берём пассажиропоток за предшествующий календарный год. Если по итогам 2022 года мы получим рост пассажиропотока, это, безусловно, скажется на расчёте. Так у нас будет перспектива в дальнейшем не повышать тариф либо мы можем получить расчётную величину меньше действующей», — резюмировал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость разовой поездки за наличный расчёт может составить 37 руб.

Помимо новой цены за разовую поездку в общественном транспорте, мэрия выступала с предложениями о смене стоимости проездных. Так, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20%, а для льготных категорий пассажиров стоимость поездки будет ниже 20 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.