Пермская мэрия предложила поднять цену поездки в транспорте до 37 руб. При этом безлимитный проездной может подешеветь на 20% Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Департамент транспорта администрации Перми внёс в городскую думу предложения по новому тарифному меню.

Так, безлимитный проездной на месяц может уменьшиться в цене на 20%: с 2 232 руб. до 1 785 руб. Предложил дептранс и дополнительные тарифы: безлимитный проездной на полмесяца — 945 руб., проездной для пенсионеров на месяц — 1 050 руб., проездной на 40 поездок на месяц — 1 260 руб. Планируется снизить цены проездных для школьников и студентов.

По расчетным данным, гражданский проездной на месяц станет выгоден пассажирам, которые совершают от 50 поездок за этот период, а проездной на 40 поездок выгоден для пассажиров, совершающих поездки два раза в день, на работу и обратно. При нынешней стоимости проездных выгода наступает только с 85 поездки в месяц.

Кроме того, чиновники предлагают установить новый тариф на разовую поездку в размере 37 руб. Сейчас он составляет 26 руб. (24 руб. — при безналичной оплате).

В дептрансе отметили, что тариф в Перми не поднимался с 2019 года и сейчас намного ниже, чем в соседних городах: Казани (35 руб.), Екатеринбурге (32 руб. с 2022 года), Нижнем Новгороде (30 руб.).

Ранее стало известно, что убытки городского транспорта по итогам 2021 года обойдутся городскому бюджету в 2,1 — 2,3 млрд руб.

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