Мария Сыропятова Убытки бюджета Перми из-за транспортной отрасли могут составить 2,1 млрд руб. Пассажиропоток составит 187 млн пассажиров в год, что на 30 млн меньше плана Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Транспортная система Перми в 2021 году городскому бюджету может обойтись от 2,1 до 2,3 млрд. руб. О прогнозе на кассовый разрыв в 2021 году на заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин.

При этом, по предварительному прогнозу мэрии Перми, пассажиропоток в 2021 году сложится на уровне в 187 млн человек, при плановых показателях в 217 млн человек. Таким образом, прогнозные значения пассажиропотока за 2021 год упали на 30 млн пассажиров в год или на 14%.

«Установленные на сегодняшний момент показатели достижимы? Не будет такого провала, как в прошлом году из-за ограничений из-за пандемии?» — попросил уточнить Анатолия Путина председатель комитета по экономической политике Арсен Болквадзе.

«Такого падения, как в было в 2020 году не будет, пассажиропоток более или менее стабилен, — ответил Анатолий Путин. — В текущий момент в период усиления влияния коронавирусной инфекции отмечается снижение. Если бы работали в стабильной эпидемиологической обстановке, без ограничений, то точно перевезли бы больше 187 млн пассажиров».

Напомним, что в Перми уже несколько лет идёт реформа общественного транспорта. В 2020 году убытки городского бюджета от реформы составили 1,8 млрд руб., вместо планируемых 848 млн руб. В планах мэрии Перми в 2022 году отказаться от кондукторов в общественном транспорте.

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