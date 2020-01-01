Единый тариф на проезд в общественном транспорте Перми признан недействительным Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил жалобу перевозчика Поделиться Поделиться Твитнуть

8 ноября прошёл круглый стол с участием представителей администрации города и депутатов Пермской городской думы, на котором обсуждалась новая методика расчёта тарифа на проезд в городских автобусах и трамваях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Необходимость в быстром рассмотрении методики возникла после судебного решения, вынесенного 28 октября в отношении действующего тарифа. На заседании суда апелляционной инстанции частично была удовлетворена жалоба одного из перевозчиков, оспаривавшего решение гордумы 2020 года об утверждении тарифов на перевозки пассажиров в муниципальном общественном транспорте.

По итогам заседания суд признал недействительными пп. 1.1 и 1.2 этого решения, а именно одинаковый тариф на проезд в автобусах и трамваях. По мнению суда, согласно действующей методике стоимость проезда должна равняться экономически обоснованной величине, а значит, быть разной на автомобильном и электротранспорте.

Сейчас мэрия разработала новую методику, согласно которой обеспечивается утверждение единого тарифа для всех видов общественного транспорта. Документ уже внесён в думу и будет рассмотрен в ноябре 2021 года.

После рассмотрения и утверждения методики будет поднят вопрос о новом тарифе и тарифном меню. Согласно предложениям мэрии, расчётная стоимость разовой поездки должна составить 37 руб. При этом предполагается снизить цены на проездные. При их использовании цена одной поездки будет не выше 31 руб.

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