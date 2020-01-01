Елена Синица Экс-сотрудник Xsolla отказался от иска к компании Он продолжит работу в IT-холдинге Поделиться Поделиться Твитнуть

Xsolla

Константин Долгановский

Бывший сотрудник Xsolla Иван Романов отказался от иска к IT-холдингу. Об этом «Новому компаньону» сообщил адвокат Романова Илья Дёмин.

«Иван продолжит работу. Все взаимные претензии урегулированы. Стороны не комментируют другие условия соглашения», — прокомментировал Дёмин.





При этом иск к руководителю компании Александру Агапитову не отклонён. Согласно данным из картотеки суда, его планируется рассмотреть 13 декабря. По словам Ильи Дёмина, процессуальных решений по данному иску пока не принято.





Напомним, 4 августа 2021 года в социальные сети попало письмо гендиректора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём говорилось, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. Всего 150 человек, в том числе работающие в пермском подразделении. При этом решение, кого уволить, принимали на основе данных big data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.





Затем экс-сотрудник Xsolla обратился в суд с иском к одной из компаний холдинга ООО «Систем Проджектс» и её директору Александру Агапитову о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. Бывший сотрудник Xsolla просил обязать ООО «Систем Проджектс» восстановить его на работе. Кроме того, он требовал взыскать с ООО «Систем Проджектс» 10 тыс. руб. за моральный вред и нарушение трудовых прав и 1 млн руб. за причинение морального вреда с директора компании Александра Агапитова.





Спустя время Роструд провёл проверку ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла игры». В результате выяснилось, что в компании есть нарушения трудового законодательства в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов. Копию решения ведомства в своих социальных сетях опубликовал теперь уже бывший депутат Госдумы Игорь Сапко.





В документе сообщалось, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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