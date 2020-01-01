Елена Синица Анатолий Ташкинов: «Отчисление или увольнение было бы крайней мерой» И. о. ректора ПНИПУ прокомментировал приказ об обязательной вакцинации от 9 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

И. о. ректора Пермского политеха Анатолий Ташкинов

Пресс-служба ПНИПУ

Исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов прокомментировал ранее вышедший приказ об увольнении и отчислении непривитых сотрудников и студентов.

«Мы считаем, что отчисление студентов или увольнение сотрудников было бы крайней мерой и что к ней не пришлось бы прибегать совсем. Учитывая общественный резонанс, я принял решение исключить из приказа эти формулировки, — сказал Анатолий Ташкинов. — А принимая во внимание, что наши студенты ответственно подходят к вопросу вакцинирования и на сегодняшний день в Пермском политехе процент вакцинированных выше среднего по вузам РФ и Пермского края, я уверен, что мы справимся с задачей обеспечения коллективного иммунитета в нашем университете».





Напомним, ранее в вузе вышел приказ, согласно которому не привившихся без уважительной причины студентов и работников могут отчислить и уволить. По мнению адвоката, такой пункт был включён для острастки. А губернатор Дмитрий Махонин назвал абсурдом отчисление непривитых студентов из пермского вуза.





Позднее вышел обновлённый приказ, из которого убрали слова «уволить» и «отчислить».

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