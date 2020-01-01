Елена Синица «Отчисление студентов за отсутствие прививки от коронавируса — незаконно» Пермский адвокат высказался о приказе и. о. ректора ПНИПУ ввести в вузе обязательную вакцинацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Российским законодательством не предусмотрено увольнение сотрудника или отчисление учащегося по причине отсутствия прививки, заявил адвокат, управляющий партнёр «B2B-Law Адвокаты бизнеса» Илья Дёмин, комментируя «Новому компаньону» приказ руководства Пермского политеха. В частности, Дёмин ссылается на ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Напомним, 9 ноября и. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов подписал приказ, пункт восьмой которого предусматривает увольнение сотрудников и отчисление студентов, не поставивших прививку от коронавируса без уважительной причины.

«Если системно рассматривать этот приказ, то реальное последствие (отказа от вакцинации. — Ред.) предусмотрено в пункте 5, это отстранение от работы без сохранения зарплаты. А пункт 8 либо «стандартный», то есть в каждый приказ его вставляют, либо сделан «для острастки», то есть для создания видимости угрозы отчисления или увольнения, но без реального его применения», — заявил адвокат.

Отметим, что «Новый компаньон» обратился в вуз с просьбой дать разъяснения по данному приказу, но на момент публикации ответ не поступил.





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