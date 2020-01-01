Елена Синица В Пермском политехе планируют отчислять за отсутствие прививки от COVID-19 По этой же причине будут увольнять сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудников и студентов ПНИПУ, не поставивших прививку от коронавируса без уважительной причины, могут уволить и отчислить. Об этом говорится в приказе и. о. ректора университета Анатолия Ташкинова. Документ есть в распоряжении «Нового компаньона».

Как сообщается в приказе, до 1 декабря планируется привить 80% работников и студентов вуза. При этом не привившихся до этого срока сотрудников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.





«В случае неисполнения настоящего приказа без уважительной причины работники и обучающиеся университета могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения (отчисления)», — говорится в одном из пунктов приказа.





В пресс-службах ПГНИУ, ПГМУ, ПГГПУ и ПГИКа «Новому компаньону» сообщили, что таких мер в вузах не введено.

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