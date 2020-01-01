В ПНИПУ не станут увольнять и отчислять из-за отсутствия прививки от COVID-19 И.о. ректора внёс изменения в приказ университета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

И.о. ректора Пермского политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов внёс изменения в приказ об обязательной вакцинации от коронавируса. Согласно поправкам, студентов и сотрудников вуза не будут отчислять и увольнять из-за непоставленной прививки.

«В пункте 8 слова «вплоть до увольнения (отчисления)» исключить», — говорится в обновлённом приказе от 11 ноября.





Напомним, ранее в вузе вышел приказ, согласно которому непривитых без уважительной причины студентов и работников могут отчислить и уволить.





По мнению адвоката, такой пункт был включён для острастки. А губернатор Дмитрий Махонин назвал абсурдом отчисление непривитых студентов из пермского вуза.













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