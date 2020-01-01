Дмитрий Махонин считает абсурдом отчисление непривитых студентов из пермского вуза
Губернатор прокомментировал приказ и. о. ректора ПНИПУ
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает неэффективными угрозы отчисления и увольнения студентов и преподавателей за отказ от прививок против коронавируса. Глава региона раскритиковал приказ и. о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова.
«Важно не доводить ситуацию до абсурда — как в старом советском анекдоте, когда идёт такая борьба за мир, что в итоге камня на камне не останется, — заявил Дмитрий Махонин порталу 59.ru. — Считаю, что угроза отчисления студентов — это не та мера, которая побудит их делать прививки. Скорее наоборот».
Напомним, 9 ноября в ПНИПУ был издан приказ, обязывающий 80% сотрудников и студентов всех структурных подразделений вуза пройти полную вакцинацию до 1 декабря. За отказ от прививок без уважительной причины предусмотрено наказание вплоть до отчисления или увольнения с работы.
Ранее адвокат Илья Дёмин заявил «Новому компаньону», что отчисление студентов за отсутствие прививки от коронавируса — незаконно.
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