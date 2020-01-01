Вакцина «Спутник Лайт» поступит в Прикамье в ближайшие выходные С понедельника препарат начнёт поступать в медучреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Поставка в Прикамье новой партии препарата «Спутник Лайт» ожидается в ближайшие выходные (13–14 ноября). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога минздрава края Вадислава Семерикова.

С понедельника, 15 ноября, препарат начнёт поступать в медучреждения региона.

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

Напомним, в конце октября в Пермском крае полностью закончилась вакцина «Спутник Лайт», а в начале ноября краевой минздрав сообщил, что препарат будут использовать только для ревакцинации.

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