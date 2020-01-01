«Спутник Лайт» поступит в Пермский край в середине ноября и будет применяться только для ревакцинации Для первичной иммунизации жителям Прикамья предлагают выбрать другие препараты Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

Согласно Временным методическим рекомендациям о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, принятым минздравом РФ 30 октября 2021 года, вакцина «Спутник Лайт» больше не будет использоваться для первичной иммунизации граждан, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

В документе указано, что «вакцину «Спутник Лайт» можно использовать для вакцинации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19» (то есть для переболевших и для ревакцинации).

Для первичной вакцинации пациентам с ноября будут рекомендованы исключительно двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщили в минздраве региона, вакцины «Спутник Лайт» в настоящее время в Пермском крае нет. После объявления о введении qr-кодов она начала пользоваться большим спросом, поскольку является однокомпонентной, и её запасы быстро иссякли. Вместе с тем, в ведомстве обращают внимание на то, что во всех поликлиниках Прикамья и мобильных пунктах есть в наличии двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая подходит для первичной иммунизации от COVID-19. На утро 2 ноября её в регионе было свыше 243 тыс. доз. «Спутник V» сейчас временно используется и для ревакцинации граждан.

Что касается «Спутника Лайт», то следующая партия вакцины может поступить в край во второй декаде ноября.

Напомним, что в нерабочие дни медики продолжают проводить иммунизацию жителей от коронавируса, в том числе в мобильных пунктах вакцинации.

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