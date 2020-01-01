Олеся Максименко В Перми на текущей неделе работают восемь мобильных пунктов вакцинации В них можно поставить прививки от COVID-19 и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На текущей неделе в краевой столице будут открыты восемь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа.

В течение всей недели, с 1 по 7 ноября, будут работать пункты в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) — с 12:00 до 18:00, и в МФЦ на ул. Куйбышева, 9 — с 11:00 до 17:00.

Также все семь дней будут открыты пункты на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) и в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 1-я очередь). На «Пермской ярмарке» прививку можно будет поставить с 11:00 до 17:00 с 1 по 3 ноября и с 10:00 до 18:00 с 4 по 7 ноября. Пункт в ТРК «Семья» будет открыт с 14:00 до 20:00 с 1 по 5 ноября и с 12:00 до 18:00 6 и 7 ноября.

В мобильном пункте в гипермаркете «Магнит «Семейный» на ул. Светлогорская, 15а прививку можно поставить с 1 по 5 ноября с 11:00 до 17:00 и 6 ноября с 09:00 до 14:00.

В помещении автовокзала (ул. Революции, 68) пункт работает с 1 по 5 ноября с 10:00 до 16:00, перед ТРК «Столица» автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина» будет стоять с 1 по 3 ноября с 12:00 до 18:30.

В ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114) пункт будет открыт со 2 по 7 ноября с 11:00 до 17:00. Также в этом мобильном пункте в наличии имеется вакцина от пневмококковой инфекции.

Поставить прививку могут все желающие граждане старше 18 лет при наличии паспорта и СНИЛС, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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