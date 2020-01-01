В мобильных пунктах вакцинации закончился «Спутник Лайт» Дата поставки вакцины в Пермский край неизвестна Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

Почти во всех пунктах вакцинации закончился «Спутник Лайт», сообщили «Новому компаньону» в краевом минздраве.

«Возможно, «Спутник Лайт» остался в каких-то поликлиниках, но лучше предварительно им позвонить и уточнить эту информацию», — прокомментировали в ведомстве.

При этом в минздраве отмечают, что до конца месяца поставок «Спутника Лайт» в Пермский край точно не будет. Будут ли поставки в следующем месяце и в какие числа — тоже неизвестно.

Повышенный интерес к этой вакцине был связан с возможностью быстро получить QR-код.

В настоящее время во всех мобильных пунктах в наличии вакцина «Спутник V».

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