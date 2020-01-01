Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать 10 мобильных пунктов вакцинации В них можно привиться от коронавируса и от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минздрав Пермского края опубликовал данные о мобильных пунктах вакцинации, которые будут работать на неделе с 25 по 31 октября в Перми.

Так, привиться от коронавируса и гриппа можно будет в помещении Цирка (ул. Уральская, 112) с 27 по 29 октября с 10 до 18 часов.





С 25 по 31 октября вакцинироваться можно на первом этаже ТРЦ «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162Б). Пункт будет работать с 10 до 20 часов.





Помимо этого поставить прививки от COVID-19 и гриппа можно в гипермаркете Магнит «Семейный» (ул. Светлогорская, 15А). Пункт будет работать 25-29 октября с 11 до 17 часов и 30 октября с 9 до 14 часов.





Также вакцины можно поставить 27 октября с 10 до 18 часов на площади перед ТЦ «КИТ» (ул. Крупской, 79А).





В ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1й этаж) можно будет привиться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Время работы пункта 26-31 октября с 11 до 17 часов.





Пункт будет организован и на «Пермской ярмарке» (Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж) 25-29 октября с 11 до 17 часов и 30-31 октября с 10 до 17 часов.





Также привиться можно в медпункте СК «СПОРТХОЛЛ» (Проспект Парковый, 58а) 26 и 28 октября с 10 до 12 часов.





Будет возможность и вакцинироваться в помещении Автовокзала (ул. Революции, 68) 25-29 октября с 10 до 16 часов.





Кроме этого, рядом с остановкой «ДК им. Гагарина» перед ТРК «Столица» будет организован пункт 25-30 октября с 12:00 до 18:30.





Помимо этого, привиться можно будет в центральном офисе МФЦ (ул. Куйбышева, 9) 25-29 октября с 11 до 17 часов.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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