Елена Бардукова Только 20% предпринимателей Прикамья пользуются мерами поддержки В числе причин — нежелание и незнание Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира во вторник, 9 ноября, губернатор Пермского края кратко рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса, действующих на территории Прикамья.

В частности, глава региона отметил, что предприниматели из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей могут принять участие в федеральной программе льготного кредитования ФОТ 3.0 и получить грант в размере МРОТ. Кроме того, в Прикамье с 1 ноября предприниматели смогут получить кредиты по сниженным процентным ставкам — 1%, 1,5% и 3% годовых.

Дмитрий Махонин напомнил также о «налоговых каникулах» и льготных ставках по упрощённой системе налогообложения.

«Все меры поддержки есть. Проблема другая — всего лишь 20% предпринимателей пользуются мерами поддержки, — сообщил губернатор. — Нам представляется, что люди либо просто не хотят ими пользоваться с точки зрения того, что и так справляются, либо зачастую просто не знают об этих мерах поддержки. Не верят, что их могут предоставить, думают, что всё это декларативно: «нам и так ничего не дадут». На самом деле не так, надо уметь пользоваться этими мерами поддержки. Всё элементарно, не нужно даже документального подтверждения. Это вопрос понимания и разъяснения».

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