Сергей Данилов В Прикамье в ноябре предприниматели смогут получить три льготных региональных кредита Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье предприниматели смогут получить кредиты по сниженным процентным ставкам — 1%, 1,5% и 3% годовых. Все три продукта предполагают займы сроком на два года с отсрочкой платежей на первые шесть месяцев, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Новые льготные государственные займы на региональном уровне будут запущены Микрофинансовой компанией Пермского края и Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» уже с 1 ноября.

Заявки на предоставление всех льготных госзаймов принимают до 30 ноября.



Подробности можно узнать на горячей линии для предпринимателей 8-800-300-80-90, в центре поддержки предпринимателей «Мой бизнес» (ул. Ленина 68) по предварительной записи или на сайте. Предприниматели в территориях могут оформить заявку на заем в местных отделениях МФЦ. Полная информация о льготных государственных займах размещена на сайте mfk59.ru

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