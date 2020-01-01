Олеся Максименко Приостановившим работу предприятиям Прикамья окажут поддержку Для микробизнеса предусмотрены «налоговые каникулы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Во время нерабочих дней, с 1 по 7 ноября включительно, бизнес, приостановивший свою деятельность, а также представители пострадавших и полностью не восстановившихся отраслей экономики могут рассчитывать на федеральные и региональные меры поддержки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В частности, в Прикамье продолжают действовать максимально низкие ставки по упрощенной системе налогообложения для сферы общественного питания, отдыха и развлечений, непродовольственной розничной торговли, туризма, гостиничного бизнеса. Кроме того, низкие ставки по УСН распространяются на микробизнес с численностью сотрудников до 15 человек, работающий в образовании, здравоохранении, гостиничном бизнесе, строительстве и обрабатывающим производстве, предоставляющий социальные услуги, научные исследования и разработки.

Для сферы общепита ограничений по численности сотрудников ограничений нет. Ставки для неё снижены до 2024 году включительно.

Кроме того, для микробизнеса, открывшегося с 1 января 2020 года, в Пермском крае предусмотрены «налоговые каникулы». Под эту меру поддержки попадают сельское хозяйство, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, IТ-сфера, научные исследования и разработки, образование, здравоохранение и социальные услуги. Каникулы будут действовать до 2023 года включительно.

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут также рассчитывать на льготные микрозаймы, которые предоставляет АО «Микрофинансовая организация Пермского края». На федеральном уровне для ИП и организаций, ранее участвовавших в программе льготного кредитования ФОТ 2.0 и работающих в наименее восстановившихся отраслях экономики, готовится к перезапуску ФОТ 3.0.

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