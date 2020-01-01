Мария Сыропятова Возобновлён спор о высотности здания в центре Перми В суде оспаривается разрешение на строительство здания по ул.Екатерининской, 72 Поделиться Поделиться Твитнуть

Торгово-административное здание на ул. Екатерининская, 72

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала иск к департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми с требованием отозвать разрешение на строительство торгово-административного здания по ул.Екатерининской, 72. Согласно картотеке арбитражного суда, оно содержится в предписании министерства строительства Пермского края, выданного 30 июля 2021 года.

Согласно данным с сайта краевого минстроя, департамент градостроительства и архитектуры должен был отказать застройщику в выдаче разрешения на строительство, поскольку не было «представлено положительного заключение экспертизы». Это, по мнению краевого минстроя, является нарушением п.13 ст.51 Гражданского кодекса России.





По данным источника «Нового компаньона», речь идёт об ограничениях зон охраны объектов культурного наследия, расположенных рядом с предполагаемым строительством по адресу ул.Екатерининская, 72. По этой причине высотность вновь возводимых зданий в этом районе должна быть существенно ниже, чем предполагает разрешение на строительство торгово-административного здания по этому адресу.





По выданному разрешению застройщик может возвести административно-торговое здание в 31,3 тыс. кв. м. в шесть и 12 этажей, а также с тремя подземными этажами. А высотность здания не должна превышать 54 с небольшим метра.





В департаменте градостроительства и архитектуры Перми пояснили, что правомерность принятого много лет назад решения входит в полномочия суда.





«Позиция департамента будет представлена к заседанию суда», — пояснили «Новому компаньону» в мэрии Перми.





Напомним, что разрешение на строительство торгово-административного здания по ул.Екатерининской, 72 было выдано в 2008 году, затем в 2012 году ООО «Капитель». По данным ЕГРЮЛ, основной владелец компании предприниматель Дмитрий Бурди (97%), ещё по 1,5% принадлежат Геннадию Шилову и Виктору Селиванову.





Девелопер обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке и согласовал увеличение высотности до 54,47 метров, как это и было предусмотрено разрешением на строительство. В 2016 году компания снова подала заявку в комиссию, вновь предложив увеличить высоту объекта. Но провести это решение не удалось. Мэрия Перми отозвала проект.

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