Высотность торгово-административного здания в Перми предложено увеличить до 25 этажей Общественники призывают депутатов отказаться от планов застройки исторического центра города высотками

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Торгово-административное здание на ул. Екатерининская, 72

Сегодня, на заседании комитета по градостроительству Пермской городской думы было принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Перми.

Депутаты поддержали снятие ограничений по предельной высоте строительства в отношении торгово-административного здания, строительство которого запланировано на земельном участке по ул. Екатерининской 72.

Инициатором стал застройщик — ООО «Капитель». Общая площадь новостройки — 49,526 тыс. кв. м. Новый эскизный проект и комплекс научно-практической документации разработало ООО «Викар». Документация уже получила положительное заключение федеральной историко-культурной экспертизы и была согласована с министерством культуры.



Отметим, что строительство торгово-административного здания запроектировано на территории охранной зоны памятника архитектуры и градостроительства «Дома Е.И. Любимовой», где ныне размещается ТЮЗ.

В генплане Перми этот участок внесён в функциональную зону ядра городского центра, а значит, должен иметь ограничения по высотности.

Но, несмотря на это и проведение публичных слушаний по проекту, которые, кстати, привели к недовольству общественности и жителей Перми, уверенных что в результате строительства многоэтажки может пострадать памятник, 8 из 11 депутатов входящих в состав комитета, поддержали проект.

Напомним, первое разрешение на строительство этого здания было выдано ещё в 2008 году, потом в 2012-м. Изначально проект предполагал возведение торгово-офисного центра высотой 6-13 этажей и три подземных этажа общей площадью 31,3 тыс. кв. м. тогда девелопер обращался в комиссию по землепользованию и застройке и согласовал изменение высотности — параметр был увеличен с 20 м, установленных для центра Перми, до 54,47 м (предусмотренных разрешением на строительство). В прошлом году компания снова подала заявку в комиссию, предложив увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Комиссия одобрила снятие лимитов по высоте, проект был направлен на публичные слушания. Благодаря корректировкам, в здании появятся три подземных этажа (трёхуровневая парковка). На первом этаже будут расположены холл и непродовольственные магазины. Со второго по 24-й — помещения многофункционального назначения. 25-й этаж будет техническим.

При этом первые пять этажей будут выполнены в брутальной классической стилистике, тяготеющей к окружающей застройке, верхние этажи будут выполнены в стекле. Въезд будет осуществляться с ул. Екатерининская и Газеты Звезда.

Существенные претензии к законопроекту появились и у заместителя прокурора Перми Анны Бабкиной, которая считает, что этот проект противоречит законодательству.

«В отношении этого земельного участка решением думы в 2014 году уже был увеличен параметры высотности, несмотря на то что предельные параметры высотности — это существенная часть градостроительного регламента. Согласно градостроительному кодексу, параметры высотности могут меняться, но не в отношении одного объекта, а на всей территориальной зоне или подзоне, поэтому мы считаем, что данный проект решения противоречит действующему законодательству», — пояснила она.

Но депутаты всё же приняли решение снять ограничения по высотности. В частности, замглавы администрации-начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Андрей Ярославцев пояснил, что по его мнению развитие городского центра играет важнейшую роль в его капитализации, а подобные изменения работают на благо инфраструктуры города.

Контрольно-счётная палата в своём заключении на проект отмечает, что из-за отсутствия информации о плотности застройки и невозможности определить показатель интенсивности использования территории,она рекомендует администрации Перми осуществлять мониторинг достижений показателей генплана Перми не реже чем один раз в три года, в частности по состоянию на 31 декабря 2017 года.

«То, что сейчас происходит вокруг жилого комплекса на Екатерининской, 72, я считаю абсурдом и, на мой взгляд говорит о коррумпированности краевого минкульта. Изначально по регламенту правил землепользования и застройки Перми на этом участке можно было возводить здание не выше 20 м, однако позже министерство культуры выдало разрешение на увеличение высоты до 54 метров, что и так было критичным, учитывая непосредственную близость памятников архитектуры и отсутствие социальной инфраструктуры. И теперь его высотность увеличивается до 95 м. Никто не сообщает о том, что обоснованием принятого сегодня решения является то, что застройщик получил разрешение от минкульта на увеличение этажности здания в историческом центре Перми», — говорит общественный деятель Денис Галицкий.

По словам депутата Пермской гордумы Надежды Агишевой, в данном вопросе есть явное предпочтение коммерческих интересов и игнорирование общественных, а также нарушение градостроительного законодательства.

Многоэтажка на ул. Н. Островского, 3

Отметим, что в ходе заседания комитета было снято ограничение по высотности для ещё двух объектов в центре Перми также находящихся в функциональной зоне ядра городского центра по адресам: ул. Н. Островского 3, и ул. Петропавловская 13А.





