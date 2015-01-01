Администрация Перми отзывает проект по снятию высотных ограничений на ул. Екатерининской, 72

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Глава Перми Дмитрий Самойлов отзывает проект по снятию ограничений по предельной высоте в отношении торгово-административного здания на ул. Екатерининская, 72, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Решение об отзыве проекта было принято после встречи врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с Дмитрием Самойловым.

Напомним, 22 марта на заседании комитета по градостроительству Пермской гордумы депутатами было принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Перми, несмотря на то, что строительство торгово-административного здания на ул. Екатерининская, 72 запроектировано на территории охранной зоны памятника архитектуры и градостроительства «Дома Е.И. Любимовой», где ныне размещается ТЮЗ.

Инициатором стал застройщик — ООО «Капитель». Общая площадь новостройки — 49,526 тыс. кв. м. Новый эскизный проект и комплекс научно-практической документации разработало ООО «Викар». Документация уже получила положительное заключение федеральной историко-культурной экспертизы и была согласована с министерством культуры.

«Новый компаньон»