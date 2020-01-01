Мария Сыропятова В первый день локдауна пассажиропоток в общественном транспорте Перми упал почти на треть Большинство маршрутов общественного транспорта работает по расписанию будней Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В понедельник, 1 ноября 2021 года, уровень реального пассажиропотока в общественном транспорте Перми снизился на 31% относительно уровня двухнедельной давности (18 октября). Эти данные предоставили «Новому компаньону» в департаменте транспорта администрации Перми.

Напомним, что в первый день «ковидных каникул» (25 октября) снижение пассажиропотока составило 17%.

При этом, досрочно на работу по субботнему расписанию переведены только несколько автобусных маршрутов, количество пассажиров на которых существенно снизилось.





Остальной транспорт до наступления выходных дней (до 3 ноября включительно) будет работать по привычному буднему расписанию, а с наступлением праздничных дней (с 04 по 7 ноября) перейдет на субботнее и воскресное расписания.





Также в Перми с начала ноября скорректировали график движения и расписание нескольких маршрутов.

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