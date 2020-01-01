В Перми скорректирован график работы нескольких автобусных маршрутов Полностью прекратил работу автобусный маршрут №46 Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С начала ноября в Перми скорректирован режим работы ряда автобусных маршрутов. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на городской департамент транспорта, сделано это для удобства пассажиров.

В частности, по будням у автобусов маршрута №18 отправление от конечной остановки «площадь Дружбы» перенесено с 22:01 на 22:13.

Также по будням с 7 до 8 часов утра расписание движения автобусов №60 на остановке «м/р Пролетарский» будет синхронизировано с расписанием автобусов №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок».

«Это позволит исключить совпадение времени отправления между данными маршрутами, — пояснили в администрации. — Таким образом, жители микрорайонов Железнодорожный, Комсомольский, Акуловский и Пролетарский смогут комфортнее добираться утром в направлении центра города».

Кроме того, автобусы №50, а с 8 ноября и автобусы №45 в период с 9 часов вечера и до полуночи начнут двигаться по маршруту быстрее.

У автобуса №41 «ПНИПУ — Студенческий городок» по 3 ноября добавляется одно отправление в 7 часов утра от остановки «улица Факультетская», а также частично корректируется отправление автобусов с 7 до 8 часов утра.

С начала месяца прекратил работу автобусный маршрут №46. А с 4 ноября автобусы №65 перестанут совершать заезд в кооператив «Сосновый бор». Также незначительно изменится расписание автобусов №20.

Автобусы №1 и №68 с 1 ноября начали забирать и высаживать пассажиров ближе к зданию железнодорожного вокзала Пермь-II.

Актуальное расписание и движение общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».





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