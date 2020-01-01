Мария Сыропятова Десять автобусных маршрутов в Перми будут работать в ковидные каникулы по расписанию выходных дней Остальные перевозчики сокращать количество рейсов не станут Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство автобусных маршрутов Перми продолжат работать в нерабочие дни с 27 октября по 29 октября и с 1 по 3 ноября по обычному расписанию. Это подтвердили «Новому компаньону» в администрации Перми.

«В целом, ситуация не требует глобального пересмотра режима работы маршрутов, и основная их часть продолжит работать по привычному расписанию буднего дня», — заявили в мэрии.

Исключение составят десять автобусных маршрутов, которые в эти дни начнут работать по расписанию субботы. Причина — в снижении числа пассажиров именно на этих маршрутах.

С 27 октября по 29 октября и с 1 ноября по 3 ноября 2021 года включительно по субботнему расписанию будут работать автобусные маршруты: № 5, № 9, № 11, № 19, № 25, № 51, № 55, № 69, № 70, № 73.

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