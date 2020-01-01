Анна Брюханова Стоимость строительного контроля «пермского» участка трассы М-7 «Волга» уменьшилась почти вдвое Работами займётся ООО «Ольгино» Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён поставщик работ по строительному контролю на период капитального ремонта автомобильной дороги М-7 «Волга». По итогам открытого конкурса победителем объявлено ООО «Ольгино». Цена контракта снизилась на 46% и составила 22 млн руб. при начальной цене в 40,8 млн руб.

Всего на участие в конкурсе было подано 10 заявок, второе место заняло ООО «Инвест Групп» с предложением снизить стоимость контракта до 12,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен будет подготовить территорию строительства, обустроить наружное освещение и соорудить временные здания и сооружения. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 декабря 2023 года.

Напомним, сейчас ведутся работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Работы на подъезде к Перми ведёт ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Цена контракта — 1,59 млрд руб. В октябре закупка была приостановлена по жалобе в краевое УФАС.

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