Елена Синица
Определён подрядчик на капремонт «пермского» участка федеральной трассы М-7
Работы выполнят за 1,59 млрд руб.
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Выполнять капитальный ремонт «пермского» участка трассы М-7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) будет ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчик выполнит работы за 1 млрд 590 млн руб. При этом, начальная цена контракта составляла 1 млрд 610 млн руб.
Отмечается, что помимо капремонта участка протяженностью 10,2 км на территории Нытвенского округа, исполнитель должен провести разработку строительной документации.
Завершить ремонт планируется к концу 2023 года.
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