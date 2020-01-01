Елена Синица
Участок федеральной трассы М-7 на подъезде к Перми отремонтируют за 1,6 млрд рублей
Работы планируется завершить до конца 2023 года
На портале госзакупок появился конкурс на поиск подрядчика для ремонта участка федеральной трассы М-7 «Волга» на подъезде к Перми. Конкурс объявило ФКУ УПРДОР «Прикамье». Об этом сообщает «ВЕТТА».
Начальная (максимальная) цена составляет 1,6 млрд руб.
Подрядчик должен будет отремонтировать участок на территории Нытвенского района, рядом с деревней Белобородово. Его протяжённость более 10 км.
В результате планируется расширить проезжую часть с двух до четырёх полос. Срок окончания работ – конец 2023 года.
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